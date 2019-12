Gaetano Fedele: “Al Napoli servirebbe un centrocampista che conosce bene la Serie A, Vecino non sarebbe male”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Gaetano Fedele, procuratore, tra gli altri, di Francesco Caputo, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, in diretta su Radio Marte. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Il Napoli di ieri sera ha avuto due volti, nel primo tempo molto male, nella ripresa invece ha avuto un’ottima reazione. Gli azzurri hanno bisogno di un centrocampista in più, ma a gennaio è difficile muoversi bene. Servirebbe un calciatore che conosca bene la Serie A, secondo me Vecino non sarebbe male. Darebbe maggiore sostanza e anche qualche centimetro in più”

