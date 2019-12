Il Dott. De Nicola rivela: “In passato il gruppo si fidava dell’allenatore. Finalmente ho rivisto una partita del Napoli, prima mi dispiacevo”

Notizie Napoli, il dott. De Nicola parla del rapporto del gruppo con gli allenatori

L’ex responsabile dell’area medica della SSC Napoli, il dott. Alfonso De Nicola, è intervenuto a Canale 8 nel corso del programma “Ne Parliamo il Lunedì”. Ecco quanto evidenziato:

“Credo che questo sia il momento più brutto del Napoli da quando il presidente è De Laurentiis. Noi abbiamo passato dei periodi brutti, ma alla fine c’era un gruppo di ragazzi che si fidavano dell’allenatore pienamente. Ora non lo so se è lo stesso. C’era il presidente che ci dava una carica incredibile e quindi c’era fiducia.

Gattuso ha riportato fiducia. Finalmente ho guardato una partita del Napoli, quelle prime non lo facevo perché mi dispiacevo. Gattuso sicuramente avrà molta più fiducia da parte di tutti. È difficile gestire una situazione in cui nessuno crede in quello che fai, invece credo che in questo momento loro condivano il modo di fare del nuovo allenatore, la positività che portano con sé.

Napoli lento? Adesso ci sono dei sistemi di rivelazione così precisi, dei sistemi gps integrati con la frequenza cardiaca all’istante, che ti dà i numeri immediati di come si allenano e come stanno questi calciatori”.

