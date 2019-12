La Repubblica – ADL sonda il terreno per Boga. Trattativa fattibile: la richiesta del Sassuolo

Aurelio De Laurentiis sonda il terreno per Jeremie Boga

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

ULTIME CALCIOMERCATO NAPOLI – Ieri non è di certo passata inosservata la presenza di Aurelio De Laurentiis a bordo campo al Mapei Stadium. Il presidente azzurro si è intrattenuto diversi minuti con l’AD del Sassuolo, Andrea Carnevali. Come rivelato dei colleghi de “La Repubblica” questo potrebbe non essere l’unico incontro che i due avranno a breve.

Il Napoli infatti, pare essere molto interessato a Jeremie Boga e l’incontro ravvicinato di ieri è servito per sondare il terreno e le disponibilità del Sassuolo. L’attaccante esterno dei neroverdi, ivoriano con passaporto francese sta dimostrato d’essere un giocatore di valore ed il Napoli è sempre attento ai giovani talenti del nostro campionato.

Il Sassuolo, valuta il giocatore 20 milioni di euro, l’affare sembra fattibile e le parti sembra che si stiano avvicinando sempre di più.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI