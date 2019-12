Boom di followers per il Napoli nel 2019, aumento del 16%

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – In un momento storico in cui i social network sono ormai un aspetto importante, se non preponderante, nella promozione di un brand, arriva una buona notizia per il Napoli. Secondo uno studio realizzato da IQUII Sport, gli azzurri sono settimi nella classifica di crescita dei followers. Il numero dei seguaci del Napoli è aumentato del 16.3%. In questo senso ha sicuramente influito in particolare l’acquisto di Hirving Lozano, calciatore che ha consentito al Napoli di ampliare il proprio seguito in Messico. Di seguito la classifica completa dei venti club che hanno ampliato maggiormente il proprio bacino d’utenza:

Inter 63.7

Tottenham 44.1

Liverpool 31.7

Juventus 30.9

PSG 21.1

Manchester City 18.3

Napoli 16.3

Monaco 13.5

Atletico Madrid 13.1

Leicester City 12.9

Olympique Marsiglia 12.6

Barcellona 11.3

Chelsea 10.5

Borussia Dortmund 10

Manchester United 8.9

Real Madrid 8.9

Roma 8.4

Bayern Monaco 8

Arsenal 7.9

Milan 5

