CorSport – Amrabat avrà un posto nel Napoli del futuro

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha dedicato spazio al possibile approdo di Sofyan Amrabat in maglia azzurra. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ci vorrà tempo per la costruzione del Napoli che verrà, ma pare che il veronese Amrabat avrà un posto (quasi) assicurato. Perchè c’è un orizzonte tra ciò che fa intendere tra le righe e ciò che invece dice apertamente a Fox Sports Olanda: ‘Di solito cerco di concentrarmi solo sul giocare e distanziarmi da tutto, ma da quanto ho letto è quasi fatta per il mio passaggio al Napoli. Ora voglio stare in vacanza con la mia famiglia ma presto prenderò la mia decisione‘. Vedremo se tale operazione si concretizzerà già compiutamente nel mercato di riparazione”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI