Agente Boga: “Il Napoli è un top club, ma la cessione dipende dal Sassuolo”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Jeremie Boga è uno degli obiettivi principali per il Napoli che verrà. Il fratello e agente, Daniel Boga ha parlato dell’interesse degli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Jeremie è destro, quindi giocando a sinistra deve rientrare per calciare. Può tranquillamente giocare su entrambe le fasce, contro la Juve ha giocato a destra, ad esempio. È molto abile nel dribbling, quindi riesce ad esprimersi bene su entrambe le corsie. Non ho avuto modo di incontrare nessun rappresentante del Napoli, ma ho parlato con loro in passato e mi hanno confermato l’interesse. Cessione a gennaio? Dipende dal Sassuolo, per concludere la trattativa devono essere d’accordo sia il club sia il giocatore. Per lui il Napoli è un top club, non gli dispiacerebbe andarci, ma potremmo parlare con loro solo dopo un’eventuale accordo tra le società”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI