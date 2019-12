33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

La Lazio conquista la Supercoppa italiana battendo la Juventus per 3-1 ed è caos nel finale. Prima del fischio finale, Sarri si è arrabbiato non poco con il quarto uomo per i soli tre minuti di recupero concessi.

“Vergogna”, dovrebbe essere questa la parola rivolta dal tecnico toscano verso il quarto uomo, a cui non è andata giù la decisione del recupero.