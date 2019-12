Il Napoli e Mertens provano a trovare l’accordo per il rinnovo

Il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato ha parlato della situazione rinnovi in casa Napoli e nello specifico di Dries Mertens:

“Il Napoli ha fatto una nuova proposta a Mertens di quattro milioni l’anno per le prossime due stagioni. Lui vorrebbe un maxi premio alla firma. La volontà di Mertens è quella di rimanere a Napoli ma in questo momento non ho segnali in merito”.