50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il gol di Allan ha portato il risultato in parità, ma è evidente come la tensione in casa Napoli sia alle stelle.

E lo dimostra Fabian Ruiz, che secondo quanto riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport ha tirato un calcio alla panchina dopo essere stato sostituito, dopo aver dato il cinque a Gattuso.