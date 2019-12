Scambio Politano-Llorente: operazione possibile! Riaccenderebbe anche il sogno Ibrahimovic

Scambio Politano Llorente

Nelle ultime ore si è tanto parlato di un possibile scambio tra Napoli e Inter per quanto riguarda i prestiti di Llorente e Politano. L’edizione odierna di Repubblica prova a fare il punto della situazione.

La situazione

Secondo il quotidiano l’operazione tra la squadra di Conte e quella di Gattuso potrebbe andare in porto in quanto entrambi i calciatori rappresentano al momento una priorità per entrambe le squadre.

Inoltre, la partenza dell’ariete spagnolo potrebbe riaccendere il sogno Ibrahimovic.

