LIVE PRIMAVERA – Sampdoria-Napoli 1-1 (24′ rig. Vrikkis, 73′ Prelec): pareggio di Prelec, Napoli beffato in contropiede

La diretta testuale di Sampdoria-Napoli, 13esima giornata del campionato primavera 1

73′ – GOL DELLA SAMPDORIA! PRELEC! Contropiede blucerchiato con Baldè che entra in area e serve Prelec, l’attaccante si posiziona la sfera sul sinistro e batte Idasiak. 1-1.

72′ – Risponde il Napoli, incursione di Zedadka che va al tiro ma para Raspa.

69′ – Colossale occasione per la Sampdoria! Prelec va via sulla destra, entra in area e calcia ma para Idasiak, sulla respinta si avventa D’Amico che a porta vuota centra il palo! Forse decisiva una deviazione di Vrikkis. Che rischio per gli azzurrini!

68′ – Doppia sostituzione per il Napoli: escono Palmieri e Labriola, entrano Vianni e Tsongui, all’esordio in maglia azzurra.

67′ – Ancora Sampdoria in avanti! Lancio lungo per Chrysostomou, provvidenziale la chiusura di Zedadka. Dal corner parata decisiva di Idasiak.

63′ – Altro miracolo di Idasiak! Baldè scarica all’indietro per Pompetti, il neo entrato centra l’angolino alto alla destra di Idasiak che però vola e salva il risultato!

60′ – Doppio cambio per la Sampdoria: escono Statounis e Yayi Mpie, ed entrano Pompetti e Baldè.

59′ – Incredibile occasione per il Napoli! Rocha perde palla e parte il contropiede azzurro, Sgarbi in area prova il tiro da posizione defilata ma calcia fuori. Sul secondo palo si lamenta Palmieri che era tutto solo davanti la porta spalancata.

57′ – Primo cambio per il Napoli: esce Mamas ed entra Virgilio.

56′ – Miracolo di Idasiak! Serie di 1-2 dei calciatori della Sampdoria che portano al tiro D’Amico, palla deviata e serve una parata in arretramento di Idasiak per salvare il Napoli!

54′ – Straordinaria chiusura di Manzi che salva il Napoli con una diagonale difensiva degna di nota. Ottima lettura del difensore azzurro.

52′ – Intanto ammonito l’allenatore della Sampdoria, Cottafava, per essere uscito dall’area di bordo campo.

50′ – Primi minuti della ripresa molto confusi, con la Sampdoria che però ha alzato il proprio baricentro alla ricerca del pareggio. Ci ha provato Brentan con un tiro da 25 metri ma la palla è finita ampiamente fuori.

46′ – Iniziato il secondo tempo. Non ci sono stati cambi all’intervallo.

Le squadre tornano in campo.

45’+1′ – Finito il primo tempo, azzurrini in vantaggio per 0-1.

45′ – Concesso 1 minuto di recupero.

45′ – Ottimo spunto di Palmieri che penetra in area blucerchiata e prova il destro, attento il portiere Raspa che para.

43′ – Prova il tiro da fuori area ancora Labriola, palla centrale bloccata da Raspa.

41′ – Punizione dal limite di Labriola che però calcia troppo alto.

40′ – Contropiede di Palmieri dopo l’angolo della Sampdoria, l’attaccante azzurro viene fermato a limite dell’area con un fallo di Angilieri che viene anche ammonito.

39′ – Adesso proteste della Sampdoria, cross di D’Amico intercettato da Labriola, che mette in angolo. I giocatori di casa chiedevano un tocco con la mano non ravvisato dall’arbitro.

33′ – Ancora Napoli in avanti! Sgarbi entra in area saltando Rocha e prova il destro a incrociare da posizione defilata, si salva il portiere Raspa parando con i piedi. Sul proseguimento dell’azione calcia da fuori area Marrazzo, ma la sfera termina ampiamente a lato.

32′ – Dubbi su un altro fallo in area, Brentan cintura Sgarbi che va a terra ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per fischiare il secondo rigore.

24′ – GOOOOOOOL DEL NAPOLI! VRIKKIS SU RIGORE! Spiazzato il portiere della Sampdoria, Vrikkis porta in vantaggio il Napoli! 0-1!

23′ – Calcio di rigore per il Napoli! Slalom di Zedadka in area che viene steso da Angilieri, penalty netto!

20′ – Prima grande occasione! Yayi Mpie entra in area saltando Marrazzo e serve a rimorchio Brentan: il centrocampista blucerchiato prova il tiro di punta con il destro ma la sfera termina di poco a lato.

16′ – Prova il tiro dalla distanza Yayi Mpie, attento Idasiak che si distende sulla propria sinistra e para senza affanni. Le conclusioni da fuori area con il campo in queste condizioni possono però rappresentare un fattore importante.

15′ – In archivio i primi 15 minuti di un match per niente indimenticabile. Fin qui non ci sono state occasioni particolari per le due squadre, anche a causa del terreno di gioco che non favorisce lo sviluppo della manovra palla a terra.

13′ – Ancora una buona occasione per i padroni di casa: D’Amico serve Chrysostomou al limite dell’area, il centrocampista prova il destro ma perde l’equilibrio e calcia fuori.

10′ – Buona ripartenza della Sampdoria con Prelec che va via sulla destra, entra in area e prova il sinistro a giro sul secondo palo: la palla termina ampiamente fuori.

6′ – Proteste da parte del Napoli. Fallo parso abbastanza netto ai danni di Sgarbi al limite dell’area della Sampdoria, l’arbitro però fischia fallo contro l’attaccante napoletano che cadendo ha toccato il pallone con le mani.

1′ – Iniziata la partita, batte la Sampdoria. Le forti piogge che si sono abbattute su Genova nelle scorse ore hanno resto il campo quasi impraticabile. Il pallone di fatti non scivola perfettamente sul campo

Le squadre scendono in campo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Raspa; Rocha Lima, Angileri, Veips, Obert; Statounis, Chrysostomou, Brentan; D’Amico; Prelec, Yayi Mpie. Allenatore: Cottavafa.

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Zanoli, Sense, Manzi; Vrikkis, Mamas, Labriola, Marrazzo, Zedadka; Palmieri, Sgarbi. Allenatore: Baronio.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Napoli, 13esima giornata del campionato Primavera 1. Gli azzurrini di mister Baronio hanno bisogno del successo dopo il KO interno della scorsa settimana con la Lazio, in modo da tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione della classifica.

