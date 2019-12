“Porca tr**a!” – Esplode nel finale l’esultanza da parte di tutta la squadra!

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Immagini bellissime al Mapei Stadium per i tifosi azzurri. Molto bello vedere la squadra intera esultare senza freni al gol del vantaggio, trovato in extremis.



Un abbraccio di gruppo, un urlo unito a quello dei compagni e dei tifosi. E quello di Callejon, ripreso dalle telecamere in un liberatorio: “Po**a tr**a”. Le immagini chiariranno se si tratta di rete di Elmas o autorete di Obiang, fatto sta che di quel gol gli azzurri ne avevano bisogno come il pane. Ed è arrivato, al momento giusto, e le immagini dei giocatori azzurri che esultano confermano che di questo sfogo, c’era assoluto bisogno. Un urlo, che speriamo risuoni anche nelle prossime partite.