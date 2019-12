Gattuso: “Dobbiamo lavorare tanto sulle gambe, siamo ‘malati’. Barcellona? Se ci penso adesso mi vengono i capelli bianchi”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita del match tra Sassuolo e Napoli, Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Dobbiamo ancora guarire, siamo malati e lo sappiamo. Non vincevamo in campionato da due mesi, ma la strada è lunga, dobbiamo lavorare tanto. La squadra è forte e dobbiamo continuare a lavorare. Il Napoli non ha problemi di qualità, dobbiamo solo avere più equilibrio e divertirci. Per giocare il 4-3-3 dobbiamo essere più corti e lavorare di reparto. Nel primo tempo non abbiamo giocato per nulla, ora dobbiamo trovare continuità“.

“L’aspetto su cui bisogna lavorare di più? Sicuramente l’equilibrio, lavorare di reparto per ridare equilibrio a questa squadra. In questo momento dobbiamo mettere in condizione Fabian di fare bene, perchè lui non è un vertice basso, attraverso la compattezza di squadra. Il problema era lavorare in catena, muoversi bene, invece nel primo tempo siamo stati statici. Fabian ha perso tan ti palloni è vero, ma ci manca un giocatore in quel ruolo. Mi piace toccare i miei giocatori, perchè voglio parlare con la loro anima. A qualcuno potrebbe dare fastidio ma io il mio mestiere lo faccio così”.

“Questa squadra per tantissimi anni ha scritto pagine di storia importante per il Napoli, in questo momento stanno vivendo un momento nuovo. Per questo bisogna aiutarli, per giocare questo tipo di calcio bisognerà lavorare molto sulle gambe. Il Barcellona? In questo momento pensiamo ad altro, è a Febbraio. Se ci penso adesso mi vengono i capelli bianchi. Dobbiamo pensare all’Inter, alla Lazio, alla Fiorentina e alle altre squadre che affronteremo prima del Barcellona”.

