Gattuso: “Dobbiamo entusiasmare i tifosi e riportarli allo stadio Ancelotti? Il suo 4-4-2 era troppo piatto”

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita del match tra Sassuolo e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della consueta conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Abbiamo sbagliato tantissimo e abbiamo fatto poco movimento senza palla. Nella ripresa è andata meglio, non abbiamo sofferto e non abbiamo preso imbucate. Non siamo guariti, ci vorrà del tempo, ma ripartiamo dal buon secondo tempo. C’è stata organizzazione e sacrificio, gli attaccanti esterni facevano anche i quinti di centrocampo all’occasione”.

“Non sono un mago, spero che questo primo tempo brutto sia l’ultimo che dovrò vedere. Non siamo guariti, ma siamo una squadra viva che lavora moltissimo dal punto di vista fisico. Dobbiamo continuare in questo modo, senza gasarci, perchè la strada è lunga. A volte vivo la partita in modo eccessivo, ma amo il contatto fisico con i miei ragazzi”.

“Nel primo tempo non abbiamo fatto nulla di buono, complimenti al Sassuolo. Ancelotti? Giochiamo in maniera molto diversa, con un modulo molto diverso. Ancelotti ha fatto tantissimo in carriera, ma il 4-4-2 mi fa impazzire, modulo troppo piatto. Dobbiamo ripartire dall’ottimo secondo tempo, dobbiamo entusiasmare la gente e riportarla allo stadio”.

