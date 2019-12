Probabili formazioni Sassuolo-Napoli

FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI – Sassuolo-Napoli sarà una partita a dir poco fondamentale per la squadra di Gattuso. Gli azzurri vengono da una sconfitta al San Paolo contro il Parma. Come se non bastasse a peggiorare le cose c’è stato il sorteggio di Champions League in settimana: i partenopei dovranno vedersela contro il Barcellona agli ottavi di finale della massima competizione europea. Il Sassuolo, invece, viene da una vittoria contro il Brescia in settimana e due pareggi contro Milan e Cagliari. Insomma sarà una gara difficile per il Napoli ma l’occasione giusta per ripartire col nuovo allenatore.

Assenti Koulibaly e Maksimovic per infortunio, Gattuso dovrà affidarsi a Sebastiano Luperto al fianco di Kostas Manolas per il centro della difesa azzurra. A destra ci sarà Di Lorenzo e a sinistra probabilmente Mario Rui per completare il reparto che farà da scudo ad Alex Meret. A centrocampo Allan dovrebbe agire da mezz’ala insieme a Zielinski con Fabián Ruiz in mediana con ruolo da regista. In attacco spazio al tridente Callejon, Milik, Insigne, con Lozano che scalpita per una maglia da titolare.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnatelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Callejon, Insigne, Milik

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di domani contro il Sassuolo al Mapei Stadium (ore 20.45). Allenamento sul campo 2 iniziato con una fase di attivazione.

Successivamente esercizi finalizzati alla velocità e lavoro tattico. Terapie per Maksimovic e Koulibaly. Karnezis non si è allenato per una sindrome influenzale. Al suo posto convocato il portiere della Primavera Antonio Daniele (maglia 15).

I convocati: Allan, Callejon, Daniele, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Leandrinho, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.

