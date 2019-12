Everton, Ancelotti si presenta: “Vincere deve essere il sogno di questo club, sono qui per questo”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Carlo Ancelotti si presenta come tecnico dell’Everton e lo fa ai canali ufficiali del club, in un’intervista in cui dichiara:

“Sono entusiasta di essere qui in uno dei più grandi club in Inghilterra. L’ambizione per noi è cercare di vincere ed essere competitivi. Vincere deve essere il sogno di questo club e dei tifosi. Sono qui per provare a fare questo. Il nostro obiettivo è essere competitivi in Premier League, essere tra le grandi e competitivi in Europa. Non succederà subito, ma dobbiamo lavorare per questo. Ai tifosi dell’Everton vorrei dire di stare sempre con la squadra, è davvero importante che i giocatori abbiano il loro supporto. Vorrei lavorare insieme ai tifosi. Il mio sogno è portare al successo questo club“.