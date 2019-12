33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

DOVE VEDERE SASSUOLO NAPOLI – Sassuolo-Napoli sarà una partita a dir poco fondamentale per la squadra di Gattuso. Gli azzurri vengono da una sconfitta al San Paolo contro il Parma. Come se non bastasse a peggiorare le cose c’è stato il sorteggio di Champions League in settimana: i partenopei dovranno vedersela contro il Barcellona agli ottavi di finale della massima competizione europea. Il Sassuolo, invece, viene da una vittoria contro il Brescia in settimana e due pareggi contro Milan e Cagliari. Insomma sarà una gara difficile per il Napoli ma l’occasione giusta per ripartire col nuovo allenatore.

DOVE VEDERE SASSUOLO NAPOLI

Ila gara sarà trasmessa in esclusiva TV per gli abbonati Sky. Sarà possibile vedere la partita in streaming anche su Sky Go e su Now Tv, utilizzando dispositivi mobili o smart TV.

FORMAZIONI

Assenti Koulibaly e Maksimovic per infortunio, Gattuso dovrà affidarsi a Sebastiano Luperto al fianco di Kostas Manolas per il centro della difesa azzurra. A destra ci sarà Di Lorenzo e a sinistra probabilmente Mario Rui per completare il reparto che farà da scudo ad Alex Meret. A centrocampo Allan dovrebbe agire da mezz’ala insieme a Zielinski con Fabián Ruiz in mediana con ruolo da regista. In attacco spazio al tridente Callejon, Milik, Insigne, con Lozano che scalpita per una maglia da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI:

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnatelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Callejon, Insigne, Milik

I CONVOCATI DEL NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di domani contro il Sassuolo al Mapei Stadium (ore 20.45). Allenamento sul campo 2 iniziato con una fase di attivazione.

Successivamente esercizi finalizzati alla velocità e lavoro tattico. Terapie per Maksimovic e Koulibaly. Karnezis non si è allenato per una sindrome influenzale. Al suo posto convocato il portiere della Primavera Antonio Daniele (maglia 15).

I convocati: Allan, Callejon, Daniele, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Leandrinho, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.

