De Zerbi: “La prestazione conta ma non quanto il risultato. Napoli comunque grande squadra, difficile batterlo”

Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Sassuolo-Napoli, conclusa 1-2 al Mapei:

“Dispiace ma facciamo fatica a fare quello step in più che deve fare una squadra per chiudere con più di un gol di vantaggio ed essere più furbi e più intelligenti. La prestazione deve essere la modalità per arrivare al risultato, ma si gioca per il risultato, quello è la finalità. Non si fanno belle partite per non portare risultati.

Il Napoli rimane il Napoli, grande squadra con grandi giocatori. Noi siamo il Sassuolo e battere il Napoli non è facile, ma per il primo tempo non abbiamo subito nulla. Non ci si può appellare alla fortuna, perchè bisogna avere comunque occhio per non beccare gol“.