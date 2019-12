Tuttosport – Vicina l’intesa con Zielinski per il rinnovo: ingaggio raddoppiato e clausola alzata! I dettagli

Mercato Napoli, vicina l’intesa per il rinnovo di contratto con Zielinski

MERCATO NAPOLI – Non solo il calciomercato e gli acquisti, uno degli obiettivo del Napoli sarà quello di trattenere i giocatori che in rosa ci sono già. Ecco perché il d.s. Giuntoli è al lavoro per trovare l’intesa sui rinnovi di contratto con vari giocatori.

Tra questi c’è Piotr Zielinski che, secondo quanto riferisce Tuttosport, l’accordo con il polacco è decisamente vicino. L’ingaggio da 1,1 milione di euro a stagione sarà più che raddoppiato, mentre la clausola rescissoria da 65 milioni dovrebbe essere alzata intorno ai 100 milioni di euro.

