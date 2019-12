UFFICIALE: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton: “Felice di essere tornato in Premier”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ora è ufficiale, Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton. Ad annunciarlo proprio il club britannico sui suoi canali social. Ancelotti si è liberato dal Napoli e ha firmato già con il club di Liverpool. Oggi sarà in tribuna per la partita con l’Arsenal.

Tramite i suoi canali ufficiali, Ancelotti scrive: “Entusiasta di condividere la notizia che mi unirò all’Everton FC. Sono felice di essere tornato in Premier League e di far parte di questo club storico. Grazie per la tua fiducia in me”.