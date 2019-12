La Spal sbanca Torino, adesso è il Napoli la squadra che non vince da più tempo in Serie A

Dopo il successo della Spal, il Napoli è diventata la squadra che da più tempo non vince in Serie A

Vittoria importante per la Spal, che nell’anticipo serale della 17esima giornata di Serie A sbanca lo stadio “Grande Torino”, battendo in rimonta i granata per 1-2.

Il successo permette alla squadra di mister Semplici di abbandonare l’ultimo posto della classifica, ora occupato dal Genoa. Ma non solo, la Spal era ultima anche in una speciale classifica: era la formazione di Serie A che da più partite non riusciva a vincere (ben 9 incontri, ndr).

A precedere i biancoazzurri c’era solo il Napoli, che adesso è quindi diventata la squadra che da più tempo non riesce a vincere in Serie A (8 match, ndr).

