Sassuolo-Napoli, disponibili 4mila posti per il settore ospiti ma sono solo 800 i biglietti venduti

Notizie Napoli, i biglietti venduti per il settore ospiti in vista della gara con il Sassuolo

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NOTIZIE NAPOLI – Il match contro il Sassuolo sarà un vero sparti acque della stagione per il Napoli, chiamato al successo per non perdere definitivamente il treno che porta alla Champions League.

La squadra di Gattuso non sarà però accompagnata dal solito calore che i tifosi del Napoli sanno dimostrare, spesso anche in trasferta. Infatti, secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sono solo 800 i biglietti venduti su ben 4mila disponibili per il settore ospiti.

Per seguire tutte le news sul mondo Napoli CLICCA QUI