Gattuso su Lozano: “Non lo vedo come punta, rende al meglio alto a destra”

Gattuso ha parlato dell’utlità di Lozano

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta ostica di domani contro il Sassuolo. L’allenatore del Napoli ha anche fatto il punto sulla situazione riguardante Lozano, evidenziando soprattutto dove il messicano può rendersi più utile.

“Lozano? I gol che ha fatto li ha realizzati da esterno alto a destra, io infatti lo vedo così in campo e non prima punta, ruolo che ha occupato finora nelle partite disputate. Le sue caratteristiche sono state messe in risalto solo quando ha giocato nel ruolo in cui è esploso”.