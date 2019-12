Ghoulam nel mirino di Marsiglia e Lione

Secondo quanto riportato dai colleghi francesi di France Footaball, Faouzi Ghoulam sarebbe finito nel mirino di due club francesi, ovvero il Marsiglia e il Lione.

Il terzino sinistro del Napoli diventa giorno dopo giorno sempre più un oggetto misterioso per la squadra. Entrambe le compagini della Ligue 1 sono in cerca di un terzino di fascia mancino, non è da escludere un possibile addio di Ghoulam già a gennaio.