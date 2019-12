Gattuso in conferenza: “L’abbraccio tra Insigne e De Laurentiis deve essere il punto da cui ricominciare tutti insieme”

Gattuso vuole tornare a vincere con la squadra, le sue parole in conferenza

Gennaro Gattuso ha concluso da poco la conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Sassuolo. L’allenatore azzurro ha precisato che tornare a far bene si può, soprattutto se il clima è tranquillo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“L’abbraccio tra il presidente De Laurentiis e Insigne mostrato alla cena di Villa d’Angelo deve essere il punto di partenza da cui ricominciare a far bene tutti insieme. Non bisogna bersagliare i nostri ragazzi, tutti hanno bisogno d’affetto non di fischi, il momento non è dei migliori ma è una squadra vogliosa di tornare al top”.