Gattuso: “I giocatori vanno sostenuti e non fischiati. Mercato? Spero che rinnovino i nostri giocatori, in pochi sono più forti”

Live la conferenza stampa di Gennaro Gattuso

Sta per cominciare la conferenza stampa di Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore del Napoli sarà impegnato domani nella trasferta contro il Sassuolo, voglioso di riscatto dopo l’esordio amaro contro il Parma.

QUI LA CONFERENZA:

“In questa settimana ho visto una squadra che si è consegnata a me e al mio staff, stiamo lavorando in maniera molto forte. I ragazzi stanno facendo tutto quello che voglio, mi piace seguire una mia filosofia. Per un anno e mezzo hanno giocato con un modulo diverso e ora il nostro compito è credere in quello che facciamo. Ci tengo a ringraziare la squadra per la disponibilità che mi sta dando. Non vinciamo da due mesi, dobbiamo riuscire a sconfiggere la paura che subentra puntualmente nei momenti di difficoltà. Nel calcio non esiste l’ultima spiaggia, bisogna vivere partita dopo partita”.

“Voglio vedere una squadra che non va in panico, non dobbiamo pensare a vincere o aver paura di perdere. Mercato? In questo momento la priorità è allenare i miei giocatori e farli restare sul pezzo. Da domani parleremo con il presidente e penseremo al resto, personalmente è una squadra che deve fare poco. Spero che i nostri ragazzi decidano di firmare i rinnovi perché più forti dei nostri ce ne sono pochi”

“Il nostro obiettivo è tornare ad essere tranquilli in campo, non si deve assolutamente guardare la classifica, bisogna tenere d’occhio la qualità e la quantità partita dopo partita. Non è Gattuso contro De Zerbi ma Sassuolo contro Napoli. In questo momento quello che conta è la partita, il tecnico degli emiliani è molto preparato ma pensiamo al match”

“Novità? Nessuna novità, voglio palleggiare dal basso cercando di creare superiorità numerica sfruttando al massimo il 4-3-3 con la quale scenderemo in campo. Con il Parma ho visto una buona prestazione ma non sono soddisfatto, ho visto una squadra che gioca con la paura di subire gol, deve tornare ad esserci organizzazione e fiducia nei propri mezzi, mi aspetto questo dai ragazzi”.

“Fabian Ruiz? Può tranquillamente giocare nel nuovo ruolo grazie alle sue caratteristiche, ha giocato spesso a due nel cerchio di centrocampo mentre in Nazionale agisce da mezzala. Non è un giocatore che va ad attaccare il possesso palla, è adatto a palleggiare e creare giocate in mezzo al campo”.

“Domenica sono stato con mia moglie, sono qui a Napoli per fare bene, so che è una grande squadra e ho conosciuto persone squisite, inutile dire che sono circondato da grandi giocatori. Voglio fare bene, sono molto entusiasta da tutto quello che sto vivendo in questo momento. Milik? Io sono pazzo di tutti i miei giocatori, in questi dieci giorni ho notato che l’abbraccio tra il presidente e Insigne mostrato alla cena di Villa d’Angelo deve essere il punto di partenza da cui ricominciare a far bene tutti insieme. Non bisogna bersagliare i nostri ragazzi, tutti hanno bisogno d’affetto non di fischi. Tornando ad Arek posso dire che è un giocatore completo, di qualità, è stato sfortunato dopo gli infortuni subiti, ma mi piace molto come giocatore”.

“Tutti i giocatori dalla mia parte? Magari, non è sempre così, sono bravi a nasconderlo forse. Se c’è qualcuno che mi apprezza meno di altri fa parte del gioco. Meret? Ho bisogno di certezze, non che Ospina non mi dia certezze ma vorrei continuità a tutto quello che ci circonda”.

“Dobbiamo essere bravi a riacquistare il giusto equilibrio, non si può fare tutto in dieci giorni anche se posso affermare che sto vedendo qualcosa di diverso. C’è bisogno di tempo e ovviamente di risultati, senza quelli poi diventa tutto più difficile”.

“Multe o non multe oggi io avrei dovuto lavorare a prescindere nella testa dei miei giocatori, non possiamo negare che tutto quello che è successo, è evidente che ha inciso. Io non vedo una squadra che mi guarda con gli occhi storti, il primo giorno ho sentito parlare di questo problema, dopo abbiamo capito tutti che i veri problemi sono quelli di tornare a vincere le partite. Credo che tutti la pensino come me, dare la priorità ai successi in campionato!”.

“Lozano? I gol che ha fatto li ha realizzati da esterno a destra, io infatti lo vedo così in campo e non prima punta. Nel rispetto che ho nei confronti di Ancelotti io posso dire che preferisco la mia metodologia di allenamento, vado alla ricerca dell’intensità, alleno la squadra con l’idea di farla scendere in campo come piacerebbe a me. Non è vero che si effettuano doppie sedute così dure, dopo un’ora e venti è difficile tenere alta la concentrazione”.