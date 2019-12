Gattuso: “Fabian può giocare nel 4-3-3, è un calciatore adatto al possesso palla”

Le parole di Gattuso in merito a Fabian Ruiz

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Sassuolo. Il Napoli vorrà riscattare l’ultima sconfitta casalinga contro il Parma. Il tecnico ha parlato anche dell’utilizzo di Fabian Ruiz all’interno del suo 4-3-3:

“Fabian Ruiz? Può tranquillamente giocare nel nuovo ruolo grazie alle sue caratteristiche, ha giocato spesso a due nel cerchio di centrocampo mentre in Nazionale agisce da mezzala. Non è un giocatore che va ad attaccare il possesso palla, è adatto a palleggiare e creare giocate in mezzo al campo”.