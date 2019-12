Scambio Politano-Llorente, Conte in conferenza stampa: “Sono sorpreso da questa notizia”

Notizie Napoli, il commento di Conte al possibile scambio tra Llorente e Politano

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Genoa per 4-0. L’occasione è stata utile per commentare la notizia del possibile scambio di attaccanti con il Napoli, con Llorente e Politano coinvolti. Ecco quanto evidenziato:

“Scambio con il Napoli? Sono sorpresa da questa notizia. Politano era entrato con la Fiorentina, con il Barcellona.

Oggi ha giocato Esposito, giocatore con caratteristiche più specifiche di punta e penso abbia risposto alla mia chiamata”.

