De Zerbi in conferenza: “Gattuso avrà preparato benissimo la partita, per vincere dobbiamo avere più fame del Napoli”

De Zerbi ha parlato del match di domani contro il Napoli

Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Napoli di Gattuso. L’allenatore neroverde ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Con attenzione e massimo impegno disputiamo buone partite, spero di parlare di certezze anche domani alle 23:00 cosi vorrà dire che avremmo disputato una buona partita anche contro il Napoli. Domani affronteremo una squadra molto forte che non sta vivendo un buon momento, dovremmo avere più fame perché la differenza tecnica è palese”.

“Il Sassuolo è stato preciso con il Brescia ma dipende cosa vogliamo, se vogliamo il tiro in porta da 30 metri si può fare, a volte conduciamo fino all’imbucata e se va a buon fine mandiamo in porta il compagno. A volte si sbaglia, come a Milano, e non viene contata come occasione. Tra le due soluzioni io preferisco la seconda”.

“Domani Gattuso avrà preparato alla perfezione il match, come fa sempre. Hanno qualità altissime, non dobbiamo pensare che domani sia 22 dicembre, siamo tutti consapevoli che stiamo facendo bene, tutto questo però non conta quando arriva la prossima partita da giocare”.