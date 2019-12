Chiariello: “Gattuso è convinto che il Napoli sia malato nella testa più che nelle gambe. Che errore non aver preso Veretout”

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Parole di Gattuso forti e chiare. E’ convinto che il Napoli sia malato nel cuore, testa ed anima, più che nelle gambe. Sa che gli aspetta un calendario terribile e gli aspetta un Natale pericoloso per l’ambiente, quindi l’appuntamento di Reggio Emilia prende un’importanza non comune.

C’è sempre questa retorica di ultima spiaggia nel calcio, questa volta è vero: o il baratro o il brodino caldo o la vittoria che potrebbe dare inizio ad una svolta di una stagione che non sappiamo che piega possa prendere. Lazio e Roma in grande entusiasmo, squadre importanti, piene di giocatori di qualità. Veretout… che errore grave non prenderlo“.