Zielinski, il rinnovo è vicino: c’è un solo ostacolo. I dettagli

Ci sarà una vera e propria rivoluzione in casa Napoli a fine stagione: il club lascerà andare alcune pedine da novanta per puntare tutto su giovani interessanti in proiezione futura. Uno dei pilastri che rimarrà ai piedi del Vesuvio e che sarà punto da cui ripartire è Piotr Zielinski.

L’edizione odierna de La Repubblica parla del suo rinnovo. Scrive in merito:

“La trattativa per il suo nuovo contratto assomiglia ad un vero e proprio tormentone che però stavolta dovrebbe avviarsi alla giusta conclusione. Il centrocampista polacco firmerà fino al 2024 e quindi legherà il suo futuro al Napoli, a prescindere da cosa accadrà nel prossimo campionato. L’ingaggio sarà di circa 3,5 milioni di euro e si prova a trovare l’ intesa sulla clausola rescissoria che finora ha sempre diviso le parti”.

L’edizione odierna de Il Mattino aggiunge che la questione multe-diritti d’immagine è entrata nella contrattazione: nei giorni scorsi l’agente Bolek è stato in città ed ha discusso con la società. Filtrano comunque umori positivi dopo l’incontro.