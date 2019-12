Zielinski ammette: “Punti persi per colpa nostra. Nel 4-3-3 il mio ruolo preferito”

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp



Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Bisogna chiudere questa serie di risultati negativi, fin qui la stagione non è stata positiva. Perché in Champions facciamo bene e male in campionato? Noi diamo sempre il massimo, speriamo di poter far divertire di nuovo i nostri tifosi”.

Su Gattuso: “Lui è carichissimo, vuole dimostrare il suo valore.

Colpe per i punti persi? La maggior parte è nostra. C’erano partite che volevamo vincere, ma non eravamo cattivi al punto giusto. Ci mancava tranquillità, abbiamo perso punti e ora dobbiamo recuperare”.

Sul Barcellona: “Possiamo giocarcela con chiunque, lo abbiamo dimostrato col Liverpool. Saranno due partite bellissime, speriamo di vincere e riuscire a passare il turno. !

Sul modulo: Con il Parma abbiamo visto qualcosa di buono, nel 4-3-3 mi sento nel mio ruolo preferito, la mezzala sinistra”.

Rinnovo? Di questo si preoccupa il mio agente. Ne parliamo da tempo, ma io penso al campo.”