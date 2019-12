TMW – Napoli e Milan avvisate, l’Arsenal non cede Torreira in prestito

Mercato Napoli, l’Arsenal non intende cedere in prestito Torreira

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il suo nome sarà decisamente ricorrente durante la finestra invernale di calciomercato. Piace molto al Napoli e al Milan, che però difficilmente lo acquisteranno a prezzo di saldi. Parliamo ovviamente di Lucas Torreira, che piace e tanto in Serie A.

Il centrocampista classe ’96 come detto è entrato nelle mire di Napoli e Milan, ma acquistarlo non sarà semplice. La redazione di tuttomercatoweb.com riferisce infatti che l’Arsenal ha fatto sapere all’entourage del calciatore che Torrieira non partirà in prestito.

Ricordiamo che i Gunners pagarono 26,5 milioni di sterline per il suo acquisto.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI