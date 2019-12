Sassuolo-Napoli, le ultime di formazione: emergenza difesa, ballottaggio Callejon-Lozano

Il probabile undici che scenderà in campo contro il Sassuolo dopodomani secondo Tuttosport

Mancano poco più di 48 ore all’ultima partita del 2019 del Napoli. Dopodomani, 22 dicembre, gli azzurri affronteranno il Sassuolo, seconda gara sulla panchina partenopea di Gennaro Gattuso. Pertanto, il quotidiano nazionale Tuttosport riporta alcuni possibili dettagli di formazione per l’undici che potrebbe scendere in campo a Reggio Emilia.

In porta potrebbe avere un’occasione David Ospina al posto di Alex Meret. Da capire invece chi giocherà al centro della difesa con Kostas Manolas, vista la squalifica in vigore per Nikola Maksimovic, l’infortunio di Kalidou Koulibaly e il recentissimo acciacco di Sebastiano Luperto (LEGGI QUI L’ARTICOLO). Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui saranno i terzini titolari, Faouzi Ghoulam potrebbe esser convocato dopo due mesi circa di assenza. Centrocampo a tre di Parma confermato con Allan mediano, Fabian Ruiz mezzala a destra e Piotr Zielinski mezzala a sinistra: poche le chance di vedere dal primo minuto Eljif Elmas. In attacco confermati il capitano Lorenzo Insigne e Arkadiusz Milik, rimane il ballottaggio per l’ala destra tra Josè Callejon e Hirving Lozano, con lo spagnolo ancora in vantaggio sul messicano.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto (Hysaj), Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

