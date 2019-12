Sassuolo-Napoli, tegola Luperto! Gattuso pronto ad adattare due azzurri in difesa

Ancora guai per infortunio nel Napoli, l’allenatore Gattuso dovrà far fronte alla prima emergenza in azzurro

Gennaro Gattuso alle prese con la prima emergenza infortuni dopo neanche due partite sulla panchina del Napoli. Dopo l’infortunio al quinto minuto nello scorso Napoli-Parma di Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic ancora in squalifica dal match contro l’Udinese, ora anche Sebastiano Luperto sembra stare poco bene.

Il difensore 23enne, infatti, si è fermato durante l’allenamento senza più continuarlo: si attendono accertamenti in giornata per capire a due giorni dalla gara col Sassuolo se riuscirà ad esserci. Nel frattempo, Ringhio Gattuso pensa ad una soluzione per chiudere al meglio la retroguardia: la più probabile è un adattamento a centrale difensivo o di Giovanni Di Lorenzo o di Elseid Hysaj, che giocherebbero affianco a Kostas Manolas.

