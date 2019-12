Il Mattino – Mertens, richiesto un triennale e futuro da dirigente: la risposta di ADL

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Dries Mertens vorrebbe restare a Napoli a vita.

Il belga piace molto in Premier League e su lui c’è stato l’interesse di Juve, Inter, Roma e Lazio. L’edizione odierna de Il Mattino fa sapere che le idee di Dries però sono abbastanza chiare: il ‘Ciro’ di Napoli vorrebbe chiudere la carriera in maglia azzurra ed ha prospettato ad ADL di poter restare ai piedi del Vesuvio come dirigente. Ha chiesto però un triennale a cifre invariate rispetto le attuali: il patron ha risposto con un biennale a cifre poco meno che dimezzate rispetto agli attuali 4 milioni. Per ora, la distanza tra le parti resta non colmabile