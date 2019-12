VIDEO SN – De Magistris: “Di Ancelotti ricordo le splendide parole sulla città, mi preoccupa la rottura tra squadra e società”

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Intervenuto ai microfoni di SpazioNapoli a margine di un evento per inaugurare un campo di calcio a cinque, il sindaco di Napoli De Magistris ha così commentato l’attuale momento dello sport a Napoli e del Napoli:

“Un bel risultato di collaborazione fra il Comune di Napoli e l’azienda Coca Cola. Vedere la gioia dei ragazzi giocare a pallone è molto bello, ora servirà mantenere per bene il campo. Ancora una volta dimostriamo che lo sport rappresenta un motivo d’orgoglio della nostra città. Il calcio è una fucina di talenti, dobbiamo dare la possibilità ai nostri giovani di esprimersi. Negli ultimi anni, seppur fra mille difficoltà, si stanno vedendo sempre più spazi per lo sport. Poi, quando ci sono privati che investono siamo sempre felici.”



Una battuta anche sul Napoli: “Di Ancelotti ricordo sopratutto le bellissime parole sulla città, dispiace non essere riuscito a vedere l’impronta a Napoli. Non spetta a me fare valutazioni sul vecchio o nuovo allenatore, spero solo che la squadra ritrovi lo spirito di coesione sul campo. Mi preoccupa invece, la rottura che c’è stata fra squadra e società”

Dai nostri inviati Pasquale Giacometti e Vittorio Perrone