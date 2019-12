I club più seguiti sui social: Napoli 20esimo in Europa

Il Napoli è il ventesimo club con più follower

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – IQII Sport, tramite la sua Business Unit ha analizzato i social di tutti maggiori club del calcio europeo. La prima italiana in classifica è la Juventus grazie ai suoi 87,4 milioni di follower totali. I bianconeri si piazzano al quarto posto dietro, Real Madrid, Barcellona e Manchester United.

Il Napoli in ambito europeo si piazza al ventesimo posto in questa speciale classifica. I dati analizzati prendono in considerazione i follower di Instagram, Facebook, Twitter e You Tube. Il club di Aurelio De Laurentiis in Italia, si piazzano al quinto posto in classifica dietro a Juve, Inter, Milan e Roma.

