CdS – Non solo Torreira per il centrocampo azzurro, spuntano altri tre obiettivi!

Napoli a caccia del regista, non solo Torreira tra gli obiettivi azzurri

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli, gli azzurri hanno la necessità di ricorrere a nuovi innesti per il centrocampo, soprattutto in cabina di regia.

Su tutti c’è il nome di Lucas Torreira, l’ex Sampdoria è tra le prime scelte della società azzurra, l’uruguayano inoltre non vive un bel momento con l’Arsenal che se ne priverebbe facilmente. Ci sono altri nomi che non dispiacerebbero affatto a Gennaro Gattuso, si tratta di Lobotka del Celta Vigo, Berge del Genk e infine il sogno Soumaré del Lille, per quest’ultimo si partirebbe da una base di 50 milioni di euro, investimento notevole qualora si concretizzasse l’ipotesi.

Da non dimenticare Amrabat, il calciatore è nelle mani del Napoli per giugno, il centrocampista interessa agli azzurri e potrà rivelarsi un ottimo affare per la prossima stagione.