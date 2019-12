Rescissione Ancelotti-Napoli, il presidente De Laurentiis non ha nessun rimpianto: le cifre

Dettagli sulle cifre della rescissione del contratto di Ancelotti

L’edizione quotidiana della Repubblica, scrive in merito alla rescissione contrattuale avvenuta tra il Napoli e Carlo Ancelotti, ormai ex allenatore della compagine azzurra.

Nelle ultime ore si è concretizzato il passaggio dell’ex tecnico azzurro all’Everton, il Napoli ha lasciato andare Ancelotti senza alcun rimpianto, anzi c’è stato addirittura un pizzico di sollievo nell’addio dell’allenatore nato a Reggiolo. La risoluzione consensuale del contratto con Ancelotti permetterà al Napoli di risparmiare circa 3,5 milioni di euro.

De Laurentiis è anche tornato a parlare della situazione vissuta con Ancelotti in panchina, le sue dure parole però non sono state scaturite dal conto economico, bensì dalla voglia di risalita: “Il brutto tempo è volto al termine, ora c’è Gattuso che ci guiderà sino alla Grande Bellezza alla quale eravamo abituati”. Le parole del presidente non sembrano affatto quelle di qualcuno che ha dei rimpianti sulla vicenda, anzi il patron sembra contento della scelta che ha fatto.