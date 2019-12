SKY – Pronti 30 milioni per Amrabat e Rrhamani: attenzione però all’Inter!

Il Napoli vicino al doppio colpo dal Verona

CALCIOMERCATO NAPOLI – Arrivano conferme dalla redazione di “Sky Sport” sull’interessamento del Napoli per i due gioielli del Verona, Amrabat e Rrhamani.

Come rivelato dai colleghi della tv satellitare, i due protagonisti del Verona rivelazione di questo campionato concluderanno la stagione in Veneto ma sembrano essere già sul piede di partenza per la prossima stagione.

Il Napoli, pare aver trovato l’accordo con il club scaligero sulla base dei 30 milioni per il cartellino di entrambi i giocatori. Se però il difensore Rrhamani sembra aver già raggiunto l’accordo con il club di De Laurentiis, lo stesso pare non si possa dire per il centrocampista olandese di origini marocchine Amrabat.

Pare infatti, che il giocatore sia corteggiato anche dall’Inter e voglia prima capire fin dove possa arrivare il corteggiamento dei nerazzuri prima di accettare altre offerte. Le due operazioni sono comunque slegate l’una dall’altra.

