Rilancio Lozano, il messicano può scendere in campo dal primo minuto contro il Sassuolo

La Gazzetta dello Sport ha riservato una parentesi sull’acquisto più caro della storia del Napoli, Hirving Lozano. Secondo quanto riferito dalla rosea, il calciatore messicano potrebbe ritrovare spazio dal primo minuto contro il Sassuolo.

Lozano non vede l’ora di trovare il sereno in questa sua avventura napoletana, lui e la sua famiglia stanno bene. Non è cominciata nel migliore dei modi sicuramente ma c’è da dire che si sono presentate vicende che hanno condizionato un po’ tutti i calciatori. Il giocatore messicano, per quanto riguarda il campo, è devastante negli spazi e quest’anno raramente si è visto un gioco che lo mettesse in condizione di ricevere palloni in profondità. Con Gattuso le cose possono cambiare, in allenamento si è visto un Lozano in grande spolvero e non è da escludere la possibilità di vederlo titolare con il Sassuolo.