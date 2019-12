Gazzetta – Malessere Insigne, spuntano le cifre della multa di De Laurentiis al capitano azzurro! Adesso è il momento di rialzarsi

Insigne sta tornando a sorridere, De Laurentiis dopo la multa coccola il capitano

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lorenzo Insigne non sta vivendo sicuramente il miglior momento della sua carriera. Il capitano del Napoli è in una fase calante dal punto di vista fisico e soprattutto mentale. In tutto ciò, il 24 azzurro ha anche ricevuto una multa di 350 mila euro dal presidente De Laurentiis.

Negli ultimi giorni Insigne è parso più rilassato, nonostante i fischi ricevuti al termine del match con il Parma, il capitano azzurro sembra essere tornato a essere sereno. In più ci sono state anche parole al miele del presidente nei confronti di Insigne: “Lorenzo ha solo bisogno di ritrovare la sua enorme forza da calciatore straordinario quale è”.

L’arrivo di Gattuso e il 4-3-3 possono diventare la vera cura del malessere di Insigne, ora è tutto nelle mani dello scugnizzo di Frattamaggiore, dovrà essere bravo lui a dimostrare di poter caricarsi di nuovo la squadra sulle spalle, soprattutto in situazioni critiche come quella che sta vivendo il Napoli.