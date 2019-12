SKY – Il Napoli si inserisce per Igor! Corsa a due con l’Atalanta

Il Napoli si inserisce per Igor della Spal

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe mostrato un forte interesse per Igor, laterale della Spal capace di giocare anche in difesa. Sul difensore brasiliano c’è da tempo l’Atalanta che però non ha raggiunto nessun accordo né con il calciatore né con il suo entourage.

I bergamaschi potrebbero, quindi, dover fare i conti con la società partenopea. Igor in questa stagione si è messo in mostra con ottime prestazioni e potrebbe essere già pronto per il salto di qualità.

