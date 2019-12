Giudice Sportivo: “Toljan del Sassuolo salta Napoli”

23 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Arriva la decisione del giudice sportivo dopo le gare di Brescia e Genoa per le squalifica del prossimo turno e come si apprende nel corso della riunione del 19 dicembre, il Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea , insieme con Stefania Ginesio e il Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, ha assunto le decisioni riguardo i calciatori espulsi e non espulsi. Ecco quanto riportato:

“Squalifica per una giornata effettiva di gara a: Gianluca Caprari (Sampdoria); doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Toljan Jeremy Isaiah R (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)”