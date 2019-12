Fabio Cannavaro: “Insigne paga la sua napoletanità: Gattuso? Sono fiducioso”

Fabio Cannavaro commenta il difficile momento del Napoli e di Insigne

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Fabio Cannavaro è intervenuto ai microfoni di Super Sport 21 nel corso di un evento organizzato dalla fondazione Cannavaro-Ferrara al Museo Nazionale di Pietrarsa. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Da tifosi del Napoli è brutto vedere il Napoli in questa situazione, ma sono fiducioso. Conosco bene Gattuso, non ha paura del lavoro e ha la grinta giusta per uscire da questa situazione“.

“Insigne? È un campione ma purtroppo paga la sua napoletanità. Giocare a Napoli da napoletani non è facile, comporta più responsabilità, per lui come per tanti altri”.

Per seguire tutte le news sul mondo Napoli CLICCA QUI