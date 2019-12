Dossena: “Gattuso? Gli auguro di fare bene. Non sarà facile andare a riprendere Atalanta e Roma”

Dossena parla della situazione del Napoli

L’ex calciatore del Napoli, Andrea Dossena, è intervenuto a TMW Radio per parlare della situazione degli azzurri e per raccontare quella che è la sua nuova vita da tecnico.

Gattuso

“Credo che sia arrivato in una situazione non semplice. Non sarà facile andare a prendere Atalanta e Roma. Lo scorso anno la lotta per la quarta posizione andava un po’ a rilento, quest’anno invece le pretendenti sembrano molto agguerrite. Auguro a Gennaro di fare bene“.

Ancelotti

“L’Everton? Credo che non sia una scelta semplice, anzi. Occorrerà lavorare molto durante il quotidiano per tirare fuori il massimo dai calciatori“.

