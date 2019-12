Il Mattino – De Laurentiis torna a parlare di Sarri, segnali di riavvicinamento da parte del presidente!

Parole al miele di De Laurentiis nei confronti di Maurizio Sarri

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente De Laurentiis durante la cena di fine anno sarebbe tornato a parlare di Maurizio Sarri. I due non si sono lasciati nel migliore dei modi, chissà che le parole di De Laurentiis non siano di buon auspicio per un possibile riavvicinamento tra i due in futuro.

Lo spettro dell’allenatore nato a Figline Valdarno si aggira ancora tra le mura napoletane, inutile negarlo, tanto è vero che anche De Laurentiis ricorda con piacere il periodo del sarrismo: “Come era bella la Grande Bellezza”, senza giri di parole si riferisce senza dubbio al suo vecchio allenatore toscano. Sarri e De Laurentiis sono due caratteri forti, molto simili, il presidente nella sua carriera napoletana non ha mai richiamato un allenatore, allo stesso tempo l’allenatore difficilmente depone le armi. Fa però sperare quel legame forte con il tifo azzurro, ferito dal suo passaggio alla Juventus, e chissà che queste dichiarazioni non possano riavvicinare le due parti per il futuro, anche perché certi amori sono destinati a non finire mai.