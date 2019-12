Cronache di Napoli – Torreira-Napoli, il nodo è il pagamento rateale

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riportato dall’ edizione odierna di Cronache di Napoli, il nuovo allenatore dell’Arsenal potrebbe essere Mikel Arteta si appresta, questo così andrebbe a frenare l’arrivo di Torreira al Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Per Torreira il Napoli ha proposto all’Arsenal una doppia opzione: un prestito con diritto di riscatto o un prestito per 18 mesi a 3 milioni più obbligo di riscatto a 27 milioni. Quello che però deve essere sciolto è il nodo del pagamento in rate richiesto dal club di De Laurentiis che a quanto pare non convince gli inglesi”