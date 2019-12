Tuttosport – Caso multe in casa Napoli, i calciatori rifiutano l’avvocato designato dalla società, si allungano le tempistiche

Aggiornamenti in merito alle multe sull’ammutinamento del 5 novembre

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato aggiornamenti importanti sul caso multe in casa Napoli. Gli azzurri coinvolti (tutti tranne Malcuit ndr) hanno rifiutato l’avvocato scelto dal Napoli per il caso rilegato all’ammutinamento del 5 novembre 2019.

Continuano dunque i problemi extra campo, il Napoli non solo non trova risultati positivi sul terreno di gioco, ha anche a che fare quotidianamente con avvocati per questioni esterne. Una conciliazione tra le parti non è da escludere, ma la situazione è al momento delicata, tanto che alcuni legali hanno ricusato il giuslavorista Bruno Piacci designato dal Napoli per l’arbitrato relativo alle multe. Quest’ultimo è già stato designato più volte e il regolamento prevede che non si possano avere più di tre incarichi nel corso di due anni.